Piyasa değeri 50 milyon TL! Otomobilde 28 külçe altın ele geçirildi

Hakkari'de bir araçta yapılan aramada 28 külçe altına ele geçirildi. İddiaya göre 2 kişi satacakları altınlardan kilo başına bin dolar kazanç elde edecekti. Kaçakçılar toplamda 28 bin dolar beklerken yakalandı. Kaçak yollarla yurda sokulan altınlara el konuldu.

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