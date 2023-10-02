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Piyasa değeri 50 milyon TL! Otomobilde 28 külçe altın ele geçirildi

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Giriş: 02.10.2023 15:39
Hakkari'de bir araçta yapılan aramada 28 külçe altına ele geçirildi. İddiaya göre 2 kişi satacakları altınlardan kilo başına bin dolar kazanç elde edecekti. Kaçakçılar toplamda 28 bin dolar beklerken yakalandı. Kaçak yollarla yurda sokulan altınlara el konuldu.
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