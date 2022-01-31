Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi! İşte Asiye'nin ilk görüntüsü

4 yaşındaki Asiye yaşadığı Gaziantep'te 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğramıştı. 22 Aralık'tan beri birçok operasyon geçiren minik Asiye'nin sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Asiye'nin kulak bölgesinden geçirdiği operasyon sonrası işitme sorunu giderildi. Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin taburcu olacağı tarih de açıklanmıştı. Asiye taburcu edildi Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi.

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