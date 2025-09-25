25 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Pet shop dükkanında pompalı tüfekle vurulan şahıs öldü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 01:06
Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Mahsuni Şerif Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki pet shop dükkanının önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, dükkan içerisinde bulunan Gökhan Dal'a (36) tüfekle ateş açtı. Olayda vurulan Dal ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Dal, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından iş yerinde incelemelerde bulundu. Çoru İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
