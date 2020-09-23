Pestisit tehlikesi için harekete geçildi! A Haber denetimlere katıldı

Meyve ve sebzeleri haşere saldırısından korumak için kullanılan pestisitler insan sağlığı için de büyük tehdit oluşturuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu konuda harekete geçti. Ekipler marketlerde satılan meyve ve sebzelerden numune alıp inceleyecekler. A Haber muhabiri Melis Coşan, denetimlere katılarak detayları anlattı.

Meyve ve sebzeleri haşere saldırısından korumak için kullanılan pestisitler insan sağlığı için de büyük tehdit oluşturuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu konuda harekete geçti. Ekipler marketlerde satılan meyve ve sebzelerden numune alıp inceleyecekler. A Haber muhabiri Melis Coşan, denetimlere katılarak detayları anlattı.