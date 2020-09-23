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Pestisit tehlikesi için harekete geçildi! A Haber denetimlere katıldı

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Giriş: 23.09.2020 13:23
Güncelleme:23.09.2020 13:29
Meyve ve sebzeleri haşere saldırısından korumak için kullanılan pestisitler insan sağlığı için de büyük tehdit oluşturuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu konuda harekete geçti. Ekipler marketlerde satılan meyve ve sebzelerden numune alıp inceleyecekler. A Haber muhabiri Melis Coşan, denetimlere katılarak detayları anlattı.

Meyve ve sebzeleri haşere saldırısından korumak için kullanılan pestisitler insan sağlığı için de büyük tehdit oluşturuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu konuda harekete geçti. Ekipler marketlerde satılan meyve ve sebzelerden numune alıp inceleyecekler. A Haber muhabiri Melis Coşan, denetimlere katılarak detayları anlattı.

Son dakika: Bakanlık yasaklamıştı! Pestisit ne demek? Dr. Ender Saraç canlı yayında uyardı: Çok sinsi bir düşman! Bir an önce kurtulmamız lazım |Video SON DAKİKA: BAKANLIK YASAKLAMIŞTI! PESTİSİT NE DEMEK? DR. ENDER SARAÇ CANLI YAYINDA UYARDI: ÇOK SİNSİ BİR DÜŞMAN! BİR AN ÖNCE KURTULMAMIZ LAZIM |VİDEO

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