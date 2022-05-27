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Perihan Savaş'ın oğlu yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Perihan Savaş'ın oğlu Zafer Savaş

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2022 08:59
Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu yıllar sonra ortaya çıktı. 1979-1982 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile evli olan ve bu evliliğinden Melek Zübeyde adından bir kızı olan usta oyuncu, ikinci evliliğini ise yine kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer'le yaptı. Bu evliliğinden ise Savaş Zafer adından bir oğlu oldu. Kameralardan uzak büyüyen Savaş Zafer şimdilerden annesini gururlandırıyor. İşte başta Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer...
İşte Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş
İşte Perihan Savaş'ın oğlu Zafer Savaş
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