02 Mart 2024, Cumartesi
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Pendik'te yeni doğmuş bir bebek bulundu
Olay, 1 Mart tarihinde Pendik ilçesinde saat 04.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde Bayram Çakır isimli vatandaş, evinin bahçesinde ağlama sesi duydu. Sesin nereden geldiğini kontrol etmek için dışarıya çıkan Bayram Çakır, evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti. Bebeğin etrafında herhangi bir kişinin bulunmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesine bırakılan bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri bebeği hastaneye götürerek, yoğun bakıma aldı. Polis ekipleri bebeği bulan şahsın ifadesini alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.