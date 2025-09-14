14 Eylül 2025, Pazar

Pehlivanköy Panayırı 115'inci kez kuruldu
Giriş: 14.09.2025 12:29
Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 115'inci kez kuruldu. Tezgahlar, açık hava lokantaları ve lunaparkın bulunduğu panayırda vatandaşlar gönüllerince eğlendi. A Haber muhabiri Vedat Sezer o noktadan detayları aktardı.
