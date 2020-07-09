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Patlayıcı yüksek mühendisi Yüksel Maral, Sakarya'daki patlamayı değerlendirdi

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Giriş: 09.07.2020 14:47
Son dakika haberi... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda meydan gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 6 kişi yaralandı. Bakanlık, "Sakarya'daki patlama, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandı" açıklamasında bulundu. Patlamanın ardından patlayıcı yüksek mühendisi Yüksel Maral, A Haber canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda meydan gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 6 kişi yaralandı. Bakanlık, "Sakarya'daki patlama, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandı" açıklamasında bulundu. Patlamanın ardından patlayıcı yüksek mühendisi Yüksel Maral, A Haber canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu.

Maral, "Bu tür malzemelerin mutlak suretle uzman personel tarafından incelenmelerinin suretiyle olay yerinde mi imha edilecek yoksa başka bir yerde mi imha edilecek protokollerinin belirlenmesi gerekiyordu. Patlama neden meydana geldi malzeme nasıl taşındı bunları bilmediğimiz için herhangi bir yorum yapmak da doğru olmaz. Muska adı verilen yeni bir üründen bahsedilmekte acaba bu ürünler var mıydı? Bu ürünler kendi kendini ısırıyorsa mutlaka araştırılması gerekir. Taşınması ile ilgili özel hükümleri değiştirir." dedi.

Sakaryada havai fişek taşıyan araçta patlama! A Haber olay yerinde SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK TAŞIYAN ARAÇTA PATLAMA! A HABER OLAY YERİNDE
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