Parmağında somun sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Siirt'te Kent merkezinde oyun oynayan 11 yaşındaki A.M., parmağına somun sıkıştırdı. Somunu bir türlü çıkaramayan yakınları A.M.'yi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, burada uzun uğraşlar sonrası parmağa sıkışan somunu çıkardı.

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