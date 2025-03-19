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Parmağında somun sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Parmağında somun sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 10:00
Güncelleme:19.03.2025 10:01
Siirt'te Kent merkezinde oyun oynayan 11 yaşındaki A.M., parmağına somun sıkıştırdı. Somunu bir türlü çıkaramayan yakınları A.M.'yi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, burada uzun uğraşlar sonrası parmağa sıkışan somunu çıkardı.
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Parmağında somun sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
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