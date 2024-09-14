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Palamut bolluğu herkesin yüzünü güldürüyor: Kiloluk palamutlar 70 TL

Palamut bolluğu herkesin yüzünü güldürüyor: Kiloluk palamutlar 70 TL

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 16:43
Bu sene Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.
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