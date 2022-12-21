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Pakize Suda hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 21.12.2022 17:27
Demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan sanat dünyasını üzen haber geldi. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Pakize Suda hayatını kaybetti
Pakize Suda hayatını kaybetti
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