Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarpıp alev aldı! 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra alev aldı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralanırken, çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç bir dükkana girdi. Çevredeki vatandaşlar, yanan otomobildeki 2 yaralıyı araçtan çıkararak güvenli bölgeye taşıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.