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Paçasına sarıldı gitmemesi için elinden geleni yaptı! Bebek panda sosyal medyada gündem oldu

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Giriş: 25.01.2021 14:51
Güncelleme:25.01.2021 15:13
Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinde kendisini tartmaya gelen görevlinin gitmesini istemeyen bebek pandanın verdiği mücadele sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinde kendisini tartmaya gelen görevlinin gitmesini istemeyen bebek pandanın verdiği mücadele sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Paçasına sarıldı gitmemesi için elinden geleni yaptı! Bebek panda sosyal medyada gündem oldu PAÇASINA SARILDI GİTMEMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI! BEBEK PANDA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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