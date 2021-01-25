Paçasına sarıldı gitmemesi için elinden geleni yaptı! Bebek panda sosyal medyada gündem oldu

Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinde kendisini tartmaya gelen görevlinin gitmesini istemeyen bebek pandanın verdiği mücadele sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinde kendisini tartmaya gelen görevlinin gitmesini istemeyen bebek pandanın verdiği mücadele sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.