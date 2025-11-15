15 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Özlenen köy günlerini hala yaşayanlar var! Köy sevdalısının hikayesi...
Hiç şüphesiz, hepimizin özlem duyduğu ya da eski anılarımızı hatırlatan bir yaşam vardır. Köy yaşamı beton binaların arasında sıkışan şehir hayatımızda, o günlerin huzuruna ve sadeliğine sık sık özlem duyarız. Şimdi sizi günlerinin çoğunu çocukluğunun geçtiği köy evinde doğayla iç içe geçiren bir kişiyle tanıştıracağız. Onun sade ama bir o kadar da keyifli yaşamını izlerken, siz de geçmişin o samimi günlerine kısa bir yolculuk yapacaksınız.