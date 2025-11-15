Özlenen köy günlerini hala yaşayanlar var! Köy sevdalısının hikayesi...

Hiç şüphesiz, hepimizin özlem duyduğu ya da eski anılarımızı hatırlatan bir yaşam vardır. Köy yaşamı beton binaların arasında sıkışan şehir hayatımızda, o günlerin huzuruna ve sadeliğine sık sık özlem duyarız. Şimdi sizi günlerinin çoğunu çocukluğunun geçtiği köy evinde doğayla iç içe geçiren bir kişiyle tanıştıracağız. Onun sade ama bir o kadar da keyifli yaşamını izlerken, siz de geçmişin o samimi günlerine kısa bir yolculuk yapacaksınız.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN