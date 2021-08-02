Oyuncu Suat Ergin sahte profille 12 yaşındaki kıza cinsel mesajlar attı!

35 yaşındaki oyuncu Suat Ergin, 12 yaşında bir kıza sosyal medyadan istismarda bulundu. Kızın ağabeyi oyuncu Ergin'i yakalatırken, attığı mesajlar ortaya çıktı. Mahkeme “Kızı 16 yaşında sanıyordum” diyen oyuncuya beraat kararı verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti ama sonuç değişmedi.