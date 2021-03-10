Otoyolda ölüme meydan okudular! Skandal görüntüler

Gaziantep’te, bir grup bisikletlinin otoyol üzerindeki tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu üzerinde bir araya gelen bisikletçiler yanlarından hızla geçen araçlara aldırmadan bisikleti üstüne yatarak sürdüler. Adeta ölüme meydan okuyan gençlerin bu tehlike dolu anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile kaydedildi.

Yanından hızla geçen araçlara aldırmadan ilerleyen bisikletçilerin ölüme meydan okuduğu yolculuklarının nerede sonlandığı bilinmezken, sürücüler ise gençlere korna çalarak tepki gösterdi.