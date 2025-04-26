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Otoyolda 6 farklı noktada 9 araç kaza yaptı: 2 kişi yaralandı
Ankara - Niğde Otoyolu Alın Gişeleri mevkisinde 6 farklı noktada toplam 9 aracın karıştığı kazalarda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaların, bölgede aniden başlayan ve kısa süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.