19 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otoparkta silahlı kavga kamerada: 2 yaralı
Otoparkta silahlı kavga kamerada: 2 yaralı

Otoparkta silahlı kavga kamerada: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 20:12
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.‘nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı. Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı. M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.I. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otoparkta silahlı kavga kamerada: 2 yaralı
Otoparkta silahlı kavga kamerada: 2 yaralı
Otoparkta silahlı kavga kamerada: 2 yaralı
Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü
Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü
İntihar için üst geçide çıktı, E-5’i kilitledi
İntihar için üst geçide çıktı, E-5'i kilitledi
Bağcılar’ın yıldızları ödüllendirildi
Bağcılar’ın yıldızları ödüllendirildi
Karabük’te oyuncak tabancayla soygun girişimi
Karabük'te oyuncak tabancayla soygun girişimi
Yozgat’ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza verildi
Yozgat’ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza verildi
Bir yaşam iksiri: Goji! Faydaları saymakla bitmiyor
Bir yaşam iksiri: Goji! Faydaları saymakla bitmiyor
Burdur’da 60 milyon liralık kobra zehri operasyonu
Burdur’da 60 milyon liralık kobra zehri operasyonu
Şile sahilinde roket başlığı paniği
Şile sahilinde roket başlığı paniği
Çöplükte çıkan yangın 5 samanlığı küle çevirdi
Çöplükte çıkan yangın 5 samanlığı küle çevirdi
Trafikte yol verme kavgası: Tek yumrukla...
Trafikte yol verme kavgası: Tek yumrukla...
Daha Fazla Video Göster