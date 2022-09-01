01 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otomobiline binince ceza yediğini zannetti! Gerçek bambaşka çıktı

Otomobiline binince ceza yediğini zannetti! Gerçek bambaşka çıktı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2022 13:20
Elazığ’da bir kişi eve gitmek için bindiği otomobilinin ön camında kağıt parçası buldu. Başta ceza yediğini düşünen Ömer Demir kağıtta, ‘Merhaba kardeşim istemeyerek de olsa aracınıza çarptım masrafınızı karşılayabilirim’ yazısını görünce “insanlık ölmemiş” dedi.
Ceza yediğini zannetti gerçek bambaşka çıktı!
Ceza yediğini zannetti gerçek bambaşka çıktı!
Yollar göle döndü
Yollar göle döndü
Katil hakkında çıkan gerçek şoke etti!
Katil hakkında çıkan gerçek şoke etti!
Nefeslerini tutup izlediler
Nefeslerini tutup izlediler
İşte geçmişten bugüne öğretmenlerin şartları
İşte geçmişten bugüne öğretmenlerin şartları
Gök gürültülü sağanak yağmur yağacak!
Gök gürültülü sağanak yağmur yağacak!
Eski eşini satırla tehdit eden kişiye gözaltı!
Eski eşini satırla tehdit eden kişiye gözaltı!
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
İstanbul’da kiraların ayarı kaçtı
İstanbul'da kiraların ayarı kaçtı
Selin ardından Mudanya
Selin ardından Mudanya
Daha büyük bir deprem olacak mı?
Daha büyük bir deprem olacak mı?
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı!
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı!
Daha Fazla Video Göster