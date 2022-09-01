01 Eylül 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Otomobiline binince ceza yediğini zannetti! Gerçek bambaşka çıktı
Elazığ’da bir kişi eve gitmek için bindiği otomobilinin ön camında kağıt parçası buldu. Başta ceza yediğini düşünen Ömer Demir kağıtta, ‘Merhaba kardeşim istemeyerek de olsa aracınıza çarptım masrafınızı karşılayabilirim’ yazısını görünce “insanlık ölmemiş” dedi.