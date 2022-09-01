Otomobiline binince ceza yediğini zannetti! Gerçek bambaşka çıktı

Elazığ’da bir kişi eve gitmek için bindiği otomobilinin ön camında kağıt parçası buldu. Başta ceza yediğini düşünen Ömer Demir kağıtta, ‘Merhaba kardeşim istemeyerek de olsa aracınıza çarptım masrafınızı karşılayabilirim’ yazısını görünce “insanlık ölmemiş” dedi.