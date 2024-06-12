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Otomobilin motoruna giren yılan teker sökülerek çıkarıldı

İHA
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Giriş: 12.06.2024 09:28
Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüseyin Gümüş’e ait aracın motor kısmında çalışma yapılmak istendiği esnada aracın içerisinde yılan olduğu fark edildi. Hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verildi. Araç içerisine oksijen basılmasına rağmen yılan bir türlü çıkmayınca, aracın ön tekeri yerinden söküldü. Sökülen tekerin olduğu bölümden yapılan çalışma sonrasında yaklaşık 1 metrelik yılan araç içerisinden çıkarıldı.
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