02 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otomobilin çobana ve sürüye çarpma anı kamerada
Otomobilin çobana ve sürüye çarpma anı kamerada

Otomobilin çobana ve sürüye çarpma anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2025 18:49
Kaza, Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi Büyüklü Bulvarı’nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim C. (72) yönetimindeki 55 RZ 317 plakalı otomobil, koyunlarıyla birlikte evine gitmekte olan 65 yaşındaki çoban Ali Şener’e ve sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şener olay yerinde hayatını kaybederken, sürüdeki koyunlardan biri de telef oldu. Şener’in cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobilin çobana ve sürüye çarpma anı kamerada
Yurtdışına kaçış hazırlığındaki FETÖ’cülere operasyon
Yurtdışına kaçış hazırlığındaki FETÖ’cülere operasyon
Otomobilin çobana ve sürüye çarpma anı kamerada
Otomobilin çobana ve sürüye çarpma anı kamerada
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı
Marmaraereğlisi açıklarındaki deprem anı kamerada
Marmaraereğlisi açıklarındaki deprem anı kamerada
Devlet korumasındaki 742 genç kamu kurumlarına atandı
Devlet korumasındaki 742 genç kamu kurumlarına atandı
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu
Bilecik'te kaçakçılık operasyonu
Esenyurt’ta depremde yaşanan panik kamerada
Esenyurt'ta depremde yaşanan panik kamerada
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı
İstanbul’da deprem paniği kamerada
İstanbul'da deprem paniği kamerada
İstanbul’da deprem paniği
İstanbul'da deprem paniği
Hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı
Hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı
Yangında 13 küçükbaş hayvan telef oldu
Yangında 13 küçükbaş hayvan telef oldu
Daha Fazla Video Göster