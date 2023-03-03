03 Mart 2023, Cuma
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Otomobilin arka koltuğunu kesip biçtiler! Gizli bölmeden çıkanlar ekipleri şoke etti
İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Maslak'ta şüphe üzerine durdurulan aracın arka sağ koltuğun gizli bölmesinden çıkanlar şaşkına çevirdi. İşte o gizli bölmeden çıkanlar...