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Otomobilin arka koltuğunu kesip biçtiler! Gizli bölmeden çıkanlar ekipleri şoke etti

İHA
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Giriş: 03.03.2023 10:51
İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Maslak'ta şüphe üzerine durdurulan aracın arka sağ koltuğun gizli bölmesinden çıkanlar şaşkına çevirdi. İşte o gizli bölmeden çıkanlar...
Koltuğu kesip biçtiler! Çıkanlar şoke etti KOLTUĞU KESİP BİÇTİLER! ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

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Koltuğu kesip biçtiler! Çıkanlar şoke etti
Koltuğu kesip biçtiler! Çıkanlar şoke etti
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