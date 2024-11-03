03 Kasım 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2024 11:28
Siirt'in Eruh ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın motosiklete çarptığı ve iş yeri önünde oturanların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
Siirt’te kontrolden çıkan araç korku dolu anlar yaşattı
Siirt’te kontrolden çıkan araç korku dolu anlar yaşattı
Sera Gölü’nü temizlemek için yeni bir çalışma başlatıldı
Sera Gölü'nü temizlemek için yeni bir çalışma başlatıldı
Güney Kore’den Kandıra’ya! Keçi çiftliği kurdular
Güney Kore’den Kandıra’ya! Keçi çiftliği kurdular
Husumetlisine kurşun yağdırdı
Husumetlisine kurşun yağdırdı
İstanbul toplu ulaşım sisteminde yeni dönem
İstanbul toplu ulaşım sisteminde yeni dönem
Son anda kurtuldular
Son anda kurtuldular
Polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu
Polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu
Kamyonet alev topuna döndü
Kamyonet alev topuna döndü
Dev etçil çekirge böyle görüntülendi
Dev etçil çekirge böyle görüntülendi
Park halindeki çok sayıda araca çarptı
Park halindeki çok sayıda araca çarptı
Aç kalınca köye indi
Aç kalınca köye indi
Daha Fazla Video Göster