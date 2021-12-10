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Otomobili ateşe verip video çekti! O anlar ise anbean güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İHA
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Giriş: 10.12.2021 22:36
Güncelleme:10.12.2021 22:36
Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir şahsın aracını ateşe verdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, şahsın otomobili ateşe vermesinin ardından cep telefonu ile görüntü çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kula'da gece saat 03.30 sıralarında, S.A. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan Özgür S.'ye ait 45 N 6429 plakalı otomobilin yanına gelip, aracın bagaj kısmına benzin dökerek ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Alev topuna dönen otomobildeki yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.A. isimli şüpheli şahsın yürüyerek otomobilin yanına geldiği, otomobilin bagaj kısmını açarak benzin döktüğü görülüyor. Otomobili ateşlemeden önce cep telefonu ile video kaydına başladığı görülen şahsın, bir süre otomobilin yanışını izledikten sonra çevreden uzaklaştığı görülüyor.

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, şüpheli S.A.'yı kısa sürede yakaladı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli S.A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı.

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