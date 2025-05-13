Otomobil şarampole devrildi: Sürücü alkollü ve ehliyetsiz çıktı

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi belediye arsalarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (20) idaresindeki 33 VCF 97 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Çarşamba Semt Pazarına metreler kala kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü kadın ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı C.Ö. (22) yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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