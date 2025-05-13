14 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otomobil şarampole devrildi: Sürücü alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Otomobil şarampole devrildi: Sürücü alkollü ve ehliyetsiz çıktı

Otomobil şarampole devrildi: Sürücü alkollü ve ehliyetsiz çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2025 23:40
Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi belediye arsalarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (20) idaresindeki 33 VCF 97 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Çarşamba Semt Pazarına metreler kala kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü kadın ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı C.Ö. (22) yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobil şarampole devrildi: Sürücü alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Otomobil şarampole devrildi: Sürücü alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Otomobil şarampole devrildi: Sürücü alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Siirt’te motosiklet kazası! Çok sayıda yaralı var
Siirt'te motosiklet kazası! Çok sayıda yaralı var
Açıklanan çay taban fiyatı Rizelileri böldü
Açıklanan çay taban fiyatı Rizelileri böldü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Aksaray’da balonla otomobil uçurdular!
Aksaray'da balonla otomobil uçurdular!
Osmaniye’de fırtına ağaçları kökünden söktü
Osmaniye’de fırtına ağaçları kökünden söktü
Tatvan semalarında gökkuşağı manzarası mest etti!
Tatvan semalarında gökkuşağı manzarası mest etti!
Kimyasal temas paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı
Kimyasal temas paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı
Tır şoförüne sandalyeyle saldırı! O anlar kameralarda...
Tır şoförüne sandalyeyle saldırı! O anlar kameralarda...
Trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti
Trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti
Narkotik köpek Hektor uyuşturucu valizini deşifre etti!
Narkotik köpek Hektor uyuşturucu valizini deşifre etti!
E-5’te hafif ticari araç alev alev yandı!
E-5’te hafif ticari araç alev alev yandı!
Daha Fazla Video Göster