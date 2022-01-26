26 Ocak 2022, Çarşamba
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Otogarlarda en uzun bekleyiş! İstanbul otogarlarında seferler ne zaman başlayacak?
Yoğun kar ve yetersiz önlemler İstanbul'da otobüs seferlerini de vurdu. Otogarlardan yolcu otobüslerinin çıkışları kısıtlandı. Peki seferler ne zaman başlayacak? Son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek 15 temmuz Şehitler Otogarı'ndan aktardı.