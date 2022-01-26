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Otogarlarda en uzun bekleyiş! İstanbul otogarlarında seferler ne zaman başlayacak?

A Haber
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Giriş: 26.01.2022 08:45
Güncelleme:26.01.2022 08:46
Yoğun kar ve yetersiz önlemler İstanbul'da otobüs seferlerini de vurdu. Otogarlardan yolcu otobüslerinin çıkışları kısıtlandı. Peki seferler ne zaman başlayacak? Son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek 15 temmuz Şehitler Otogarı'ndan aktardı.
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