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Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2024 14:36
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bölgeye götürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, şoförün hareketi takdir topladı.
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
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