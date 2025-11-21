21 Kasım 2025, Cuma

Otobüs şoförü direksiyon başında video izlerken görüntülendi
Otobüs şoförü direksiyon başında video izlerken görüntülendi

Otobüs şoförü direksiyon başında video izlerken görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 16:21
Olay, Gaziantep’te şehir merkezinde bir hatta çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre şoför, otobüs seyir halindeyken telefonla oynadı. Yolculardan biri, şoförün dikkatsizliğini fark ederek o anları saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntülerde, şoförün aracın hareket halinde olmasına rağmen telefonundan video izlediği ve zaman zaman yola bakmakta zorlandığı anlar yer aldı.
