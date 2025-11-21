Otobüs şoförü direksiyon başında video izlerken görüntülendi

Olay, Gaziantep’te şehir merkezinde bir hatta çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre şoför, otobüs seyir halindeyken telefonla oynadı. Yolculardan biri, şoförün dikkatsizliğini fark ederek o anları saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntülerde, şoförün aracın hareket halinde olmasına rağmen telefonundan video izlediği ve zaman zaman yola bakmakta zorlandığı anlar yer aldı.

