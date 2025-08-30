30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
Otluk arazide çıkan yangın söndürüldü

Otluk arazide çıkan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 00:39
Yangın, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Muhabbet Sokak’taki otluk arazide çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer Cumhuriyet Meydanı karanlığa gömüldü!
Sarıyer Cumhuriyet Meydanı karanlığa gömüldü!
Erzurum’da iş yerinde çıkan yangın binalara sıçradı
Erzurum'da iş yerinde çıkan yangın binalara sıçradı
Erzurum’da kebapçıların bulunduğu caddede yangın paniği
Erzurum’da kebapçıların bulunduğu caddede yangın paniği
Midibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Midibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Pompeiopolis’te gökyüzü uçurtmalarla şenlendi
Pompeiopolis’te gökyüzü uçurtmalarla şenlendi
Çorum merkezli silah operasyonunda 2 tutuklama
Çorum merkezli silah operasyonunda 2 tutuklama
Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
Otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
Cebeci Tüneli’nde 9 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Cebeci Tüneli’nde 9 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Sakarya’da boya fabrikasında yangın çıktı
Sakarya'da boya fabrikasında yangın çıktı
Ordu’da ’patpat’ faciası: 3 ölü, 4 yaralı
Ordu’da 'patpat' faciası: 3 ölü, 4 yaralı
Daha Fazla Video Göster