Otluk arazide çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Muhabbet Sokak’taki otluk arazide çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

