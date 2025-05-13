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Osmaniye’de fırtına ağaçları kökünden söktü

Osmaniye’de fırtına ağaçları kökünden söktü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 22:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent merkezi ve ilçelerde akşamüzeri etkili olan sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan ağaçlar şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisiyle kökünden söküldü.
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Osmaniye’de fırtına ağaçları kökünden söktü
Osmaniye’de fırtına ağaçları kökünden söktü
Osmaniye’de fırtına ağaçları kökünden söktü
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