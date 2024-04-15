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Osmangazi Köprüsü’nde geçiş rekoru kırıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 19:36
Güncelleme:15.04.2024 19:42
İstanbul'u Ege’ye bağlayan Osmangazi Köprüsü’nden 13 Nisan’da rekor sayıda araç geçti. Köprüyü geçtiğimiz cumartesi günü 117 bin 537 araç kullandı.
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Osmangazi Köprüsü’nde geçiş rekoru kırıldı!
Osmangazi Köprüsü’nde geçiş rekoru kırıldı!
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