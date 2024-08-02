Örümcek Adamlar Ilıca Plajı’nda

Karavanlarıyla Türkiye'yi dolaşan fenomen Örümcek Adamlar; Çeşme'ye gelerek, dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda denize girdiler. Tatilcilerin ve çocukların ilgisini çeken Örümcek Adamlar, sporu ve yüzmeyi teşvik etmek amacında olduklarını belirttiler.