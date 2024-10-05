05 Ekim 2024, Cumartesi
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Orta Doğu'da eller tetikte!
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan ve Suriye'yi hedef aldı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail askeri, Lübnan'ı 18 yıl sonra karadan işgale başladı. Hamas Hareketi, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ailesiyle birlikte İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı. Öte yandan İsrail Radyosu İran'ın "Nasrallah, Haniye ve Nilfuruşan'ın intikamı" olduğunu söylediği balistik füze saldırısına İsrail ordusunun yanıt vermeyi planladığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için çağrı yaptı. İşte anbean bölgeden gelişmeler...