03 Şubat 2024, Cumartesi
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Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı
Usta sanatçı Orhan Gencebay, AK Parti tarafından Cumhur İttifakı adına İBB Başkanlığına aday gösterilen Murat Kurum'a şarkı besteledi. Gencebay, seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum'a hediye etti.