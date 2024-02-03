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Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı

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Giriş: 03.02.2024 10:11
Usta sanatçı Orhan Gencebay, AK Parti tarafından Cumhur İttifakı adına İBB Başkanlığına aday gösterilen Murat Kurum'a şarkı besteledi. Gencebay, seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum'a hediye etti.
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