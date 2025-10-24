Ordu’da beton yol seferberliği sürüyor

24 Ekim 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 13:47
Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede imarlı alanların yanı sıra kırsal alanlarda da ulaşım seferberliğini sürdürüyor. Geride kalan 6,5 yılda Gölköy’de 86 kilometre uzunluğunda yolu konfora kavuşturan ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Geçen yıl toplam uzunluğu 10 kilometre olan Karagöz-Kuşluvan-Sarıca grup yolunda beton çalışması başlatan ekipler, bu yıl da çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Yaklaşık 3 kilometresi beton konforuna kavuşan grup yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
