Ordu’da beton yol seferberliği sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede imarlı alanların yanı sıra kırsal alanlarda da ulaşım seferberliğini sürdürüyor. Geride kalan 6,5 yılda Gölköy’de 86 kilometre uzunluğunda yolu konfora kavuşturan ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Geçen yıl toplam uzunluğu 10 kilometre olan Karagöz-Kuşluvan-Sarıca grup yolunda beton çalışması başlatan ekipler, bu yıl da çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Yaklaşık 3 kilometresi beton konforuna kavuşan grup yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN