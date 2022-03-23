Ordu’da 4 metre kar! Evler, araçlar kara gömüldü

Karadeniz Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 248 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimdeki bazı evlerin girişleri kardan kapanırken, park halindeki araçlar da kar altında kayboldu. Ordu'da aralıklarla devam eden kardan en fazla etkilenen ilçelerden Akkuş'ta kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buldu. 6 ilçedeki kar yüksekliği 2 metreyi geçti. İl genelindeki ortalama kar kalınlığı ise 190 santim olarak belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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