Önüne minibüs çıkınca direksiyonu kırdı, son sürat iş yerine böyle girdi

Avcılar’da süratli şekilde ilerleyen bir araç, önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapınca işyerine girdi. Kapı önünde uyuyan sokak kedisi ezilmekten son anda kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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