Onlar İstanbul'un tüm sokaklarında |Video

Onlar İstanbul'un tüm sokaklarında zehir tacirlerinin korkulu rüyaları... İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Narkotik ekipleri ülkenin geleceği olan gençleri zehirleyenlere karşı başarılı operasyonlarını gece gündüz demeden sürdürüyor. A Haber ekibinde muhabir Mahmut Keşan ve kameramanlar Hakan Gülte ile Engin Can Çelik'in zehir tacirlerine İstanbul'u dar eden ekiplerinin bir günü ortak oldu.