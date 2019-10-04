04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.10.2019

Onlar İstanbul'un tüm sokaklarında |Video

Onlar İstanbul'un tüm sokaklarında zehir tacirlerinin korkulu rüyaları... İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Narkotik ekipleri ülkenin geleceği olan gençleri zehirleyenlere karşı başarılı operasyonlarını gece gündüz demeden sürdürüyor. A Haber ekibinde muhabir Mahmut Keşan ve kameramanlar Hakan Gülte ile Engin Can Çelik'in zehir tacirlerine İstanbul'u dar eden ekiplerinin bir günü ortak oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Müge Anlı'da çözülen cinayette flaş gelişme!
Müge Anlı'da çözülen cinayette flaş gelişme!
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Mahalleli ayaklandı! Çocuk istismarcılarına linç girişimi
Mahalleli ayaklandı! Çocuk istismarcılarına linç girişimi
Bağcılar'da vinç devrildi
Bağcılar'da vinç devrildi
Gökyüzünde ay ve yıldız yan yana geldi
Gökyüzünde ay ve yıldız yan yana geldi
EDHO ekibi Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde
EDHO ekibi Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde
Dikkat! İstanbul için hava durumu uyarısı
Dikkat! İstanbul için hava durumu uyarısı
Zihinsel engelli genci sokak ortasında darp ettiler
Zihinsel engelli genci sokak ortasında darp ettiler
İstanbul’daki deprem sonrası flaş gelişme
İstanbul’daki deprem sonrası flaş gelişme
Fedakar baba, kızı okula gidebilsin diye 4 km yolu stabilize hale getirdi
Fedakar baba, kızı okula gidebilsin diye 4 km yolu stabilize hale getirdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert 03 Ekim tamamını full İZLE
Müge Anlı ile Tatlı Sert 03 Ekim tamamını full İZLE
4 yaşındaki Öykü Arin'den iyi haber
4 yaşındaki Öykü Arin'den iyi haber
Daha Fazla Video Göster