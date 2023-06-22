22 Haziran 2023, Perşembe
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Önce havluyla yüzünü gizleyip dans etti ardından plaj şemsiyelerini denize attı
Antalya'nın mavi bayraklı Konserve Halk Plajı'nda kimliği belirsiz bir kişi yüzünü gizlediği havluyla güvenlik kamerası önünde uzun süre dans ettikten sonra onlarca plaj şemsiyesini denize attı.