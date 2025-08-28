Önce aydınlatma direğine sonra ağaca çarptı: 2 yaralı

Kaza, Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi'nden Şehit Atıf Ödül Caddesi istikametine seyir halinde olan Y.Ş. kontrolündeki 41 ALS 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaca çarparak boş arazide durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Y.Ş. ve yolcu M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

