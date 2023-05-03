Ölünün arkasından konuştu sonrası dehşet! Adana'da akılalmaz olay!

Dehşete düşüren olay 1 Mayıs’ta Adana’da meydana geldi. 50 yaşındaki Yıldıray Çakır, öldürülen üvey ağabeyi için "Rahmetli de çok iyi bir insan değildi" diyen 51 yaşındaki Murat Daş’ı, çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte ayrıntılar...