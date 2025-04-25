25 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Oltu Çayı'nda sürüklenen köpek, 4 saatte kurtarıldı
Oltu Çayı’nda sürüklenen köpek, 4 saatte kurtarıldı

Oltu Çayı'nda sürüklenen köpek, 4 saatte kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2025 01:38
Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Oltu Çayı’nda mahsur kalan sokak köpeğini gören vatandaşlar, Oltu Belediyesi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Oltu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eriyen kar suları ve yağmurla debisi yükselen Oltu Çayı’nda mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Su kenarında bekleyen köpeği halatla yakalayıp çıkarmak isteyen ekipler, ilk denemede başarılı olmadı. Suya düşerek yaklaşık 1,5 kilometre sürüklenen köpeği takip eden itfaiye görevlileri, Ziyabey Caddesindeki köprünün bulunduğu noktada tedbir aldı. Görevliler, köprünün yakınlarında su kenarındaki toprağa çıkan köpeğe ekmek vererek sakinleşmesini sağladı. Oltu Çayı kenarındaki bir iş yerinin bodrum katına inen ekipler, buradan köpeğe ulaşarak sudan çıkarmayı başardı. Yaklaşık 4 saat süren mücadelenin ardından sudan çıkarılan köpek, olay yerinden uzaklaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oltu Çayı’nda sürüklenen köpek, 4 saatte kurtarıldı
Oltu Çayı’nda sürüklenen köpek, 4 saatte kurtarıldı
Oltu Çayı'nda sürüklenen köpek, 4 saatte kurtarıldı
Anne ve kızının feci sonu kamerada!
Anne ve kızının feci sonu kamerada!
Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı
Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı
Metro İstanbul’da kriz derinleşiyor: İşçiler grev kararı aldı
Metro İstanbul’da kriz derinleşiyor: İşçiler grev kararı aldı
İtfaiye eri yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı!
İtfaiye eri yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı!
Park halindeki servis otobüsü kendiliğinden hareket etti!
Park halindeki servis otobüsü kendiliğinden hareket etti!
Bağcılar’da seyir halindeki araçta yangın paniği
Bağcılar’da seyir halindeki araçta yangın paniği
Ankara’da sağanak ve dolu etkili oldu!
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu!
Serik’te 3 gündür kayıp Sefa’nın cansız bedenine ulaşıldı
Serik'te 3 gündür kayıp Sefa'nın cansız bedenine ulaşıldı
Depremi unuttular kavgaya tutuştular
Depremi unuttular kavgaya tutuştular
Depreme tıraş esnasında yakalandı müşteriyi bırakıp kaçtı!
Depreme tıraş esnasında yakalandı müşteriyi bırakıp kaçtı!
Otobüs şoförü, yola çıkan boğanın saldırısına uğradı!
Otobüs şoförü, yola çıkan boğanın saldırısına uğradı!
Daha Fazla Video Göster