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Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdıktan sonra eşini öldürmüş

İHA
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Giriş: 20.04.2024 16:31
Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından 15 Nisan'da bıçaklanarak öldürülen kadının, kocası tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Oğlundan gelen mesajın kocası tarafından gönderildiğinden habersiz dışarı çıkan talihsiz kadın, gözü dönmüş eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Olayın başladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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