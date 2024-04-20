Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdıktan sonra eşini öldürmüş

Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından 15 Nisan'da bıçaklanarak öldürülen kadının, kocası tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Oğlundan gelen mesajın kocası tarafından gönderildiğinden habersiz dışarı çıkan talihsiz kadın, gözü dönmüş eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Olayın başladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.