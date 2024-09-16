16 Eylül 2024, Pazartesi
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Ocakta yağı unutup uyuyakaldı söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi
Antalya'da bir ikametin mutfağında ocakta unutulan yağ nedeniyle yangın çıktı. İkamet içerisinde uyuyan genç son anda yangını fark ederek dışarı çıktı. Yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerinden ilk isteği içerideki kedileri çıkarmaları oldu.