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O ilimizde vahşi doğa belgeseli gibi görüntü! Koruma altındaki tür böyle avlandı

AA
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Giriş: 30.03.2024 13:01
Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayatından görüntüler kayda alınıyor. Son olarak Kars'ta koruma altındaki hayvan avlanırken görüntülendi. İşte belgeseller aratmayan o anlar...
Koruma altındaki tür böyle avlandı KORUMA ALTINDAKİ TÜR BÖYLE AVLANDI

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Koruma altındaki tür böyle avlandı
Koruma altındaki tür böyle avlandı
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