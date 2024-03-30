30 Mart 2024, Cumartesi
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O ilimizde vahşi doğa belgeseli gibi görüntü! Koruma altındaki tür böyle avlandı
Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayatından görüntüler kayda alınıyor. Son olarak Kars'ta koruma altındaki hayvan avlanırken görüntülendi. İşte belgeseller aratmayan o anlar...