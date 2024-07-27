‘Niye çöp atıyorsun?’ dedi, 15 kişiden dayak yedi

Bursa'da 50 yaşındaki 3 çocuk babası, çalıştığı akaryakıt istasyonunda gelen müşteriye yakıt doldururken, yere çöp atılması üzerine uyarıda bulundu. ‘Yere niye çöp atıyorsun?' sorusuna sinirlenen müşteri tartıştığı çalışanı yakınlarıyla birlikte dakikalarca darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavga sırasında cebindeki 8 bin TL'yi de kaptıran mağdur adam "Ölmediğimize şükür ediyoruz. Yetkililere güveniyorum” diye konuştu.