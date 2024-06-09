Nesli tükenme tehlikesinde! O ilimizde ortaya çıktı

Afrika’da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye’de de görülen oklu kirpi, Baskil ilçesi Gemisi köyünde boş bir sulama havuzunda görüntülendi. Bir kişi tarafından görüntülenen oklu kirpi, kısa bir süre sulama havuzunda durduktan sonra gözden kayboldu.

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