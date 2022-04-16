16 Nisan 2022, Cumartesi
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Nejat İşler'in olaylı gecesi! Nejat İşler'in alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Yine alkolün dozunu fazla kaçırdı! Hakaretler yağdırdı...
Asmalımescit'te arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan Nejat İşler alkolü fazla kaçırdı. Mekanda tanıştığı kız arkadaşıyla kameralara takılan 50 yaşındaki oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti. Muhabirlerin "Zor yürüyorsunuz" sözlerine üzerine sinirlenen İşler hakaretler yağdırdı. Arkadaşlarının müdahalesi ile taksiye bindirilen İşler, kameralara orta parmak işareti yaparken, otele giriş yaparken defalarca yere düştü.