16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Nejat İşler'in olaylı gecesi! Nejat İşler'in alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Yine alkolün dozunu fazla kaçırdı! Hakaretler yağdırdı...

Nejat İşler'in olaylı gecesi! Nejat İşler'in alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Yine alkolün dozunu fazla kaçırdı! Hakaretler yağdırdı...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2022 11:08
Asmalımescit'te arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan Nejat İşler alkolü fazla kaçırdı. Mekanda tanıştığı kız arkadaşıyla kameralara takılan 50 yaşındaki oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti. Muhabirlerin "Zor yürüyorsunuz" sözlerine üzerine sinirlenen İşler hakaretler yağdırdı. Arkadaşlarının müdahalesi ile taksiye bindirilen İşler, kameralara orta parmak işareti yaparken, otele giriş yaparken defalarca yere düştü.
Yarından itibaren sağanak yağış uyarısı!
Yarından itibaren sağanak yağış uyarısı!
Kurt Efe Tatlıtuğ dünyaya geldi
Kurt Efe Tatlıtuğ dünyaya geldi
Nejat İşler yine alkolün dozunu fazla kaçırdı!
Nejat İşler yine alkolün dozunu fazla kaçırdı!
Çiğli’nin çöple imtihanı!
Çiğli'nin çöple imtihanı!
Tarihin yaşayan şahidi!
Tarihin yaşayan şahidi!
TEM’de zincirleme kaza! Trafik durdu
TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu
Çileden çıkaran görüntü! Çocuk sürücü araçla trafiğe çıktı
Çileden çıkaran görüntü! Çocuk sürücü araçla trafiğe çıktı
500 gram doğdu hayata tutundu!
500 gram doğdu hayata tutundu!
Yunus balıklarından büyüleyici görsel şölen
Yunus balıklarından büyüleyici görsel şölen
Polise giderim diyen kız kardeşlerini infaz ettiler
"Polise giderim" diyen kız kardeşlerini infaz ettiler
3 yaşındaki Fatma’yı eşek ısırdı
3 yaşındaki Fatma'yı eşek ısırdı
İzmir’de çöp krizi! Silahlar konuştu
İzmir’de çöp krizi! Silahlar konuştu
Daha Fazla Video Göster