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Nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

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Giriş: 10.03.2024 18:56
Antalya’da bir ilkokulda öğretmen Kadim Doğan, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisi 7 yaşındaki Hatice Esen’i 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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