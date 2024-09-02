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Narin’in amcası Salim Güran adliyeye sevk edildi

Narin’in amcası Salim Güran adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr
Kübra Kılıç
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Giriş: 02.09.2024 11:52
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber yok... Ekipler Narin'in evinin olduğu bölgeyi didik didik ararken, küçük kızın amcası Sami Güran gözaltına alınmıştı. Amca Güran'ın sorgusu sırasında avukatlarını talep ettiği öğrenilirken, sorguda yöneltilen sorular da ortaya çıktı. Amca Güran jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
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